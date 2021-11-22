БЕРЛИН, 22 ноя — ПРАЙМ. В Евросоюзе запущен пятый пакет санкций против Минска. Он касается, в том числе, судей, прокуроров и сотрудников служб безопасности, которые несут ответственность за нарушения прав человека, заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас. Польша пригрозила Минску полной изоляцией

"Таким образом ЕС и его партнеры продолжают давление на режим Лукашенко", — сказал Маас в ходе закрытой конференции в Вене, посвященной белорусской проблематике.

Врио министра также сообщил о начале работы международной платформы, созданной Германией совместно с партнерами. Платформа поможет привлечь к ответственности в Белоруссии лиц, нарушивших законы с точки зрения принципа международного права.

В воскресенье 21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия границы с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами и применения более серьезных экономических санкций в отношении Минска.