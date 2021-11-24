МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg рассчитало индекс сэндвичей Pret, названный в честь одной из крупнейших британских сетей фастфуда. Авторы исследования пришли к выводу, что национальная экономика Великобритании частично оправилась от рецессии, вызванной пандемией коронавируса и вводимыми в связи с ней ограничениями.

Спрос на сэндвичи Pret в финансовых районах Лондона и районе Вест-Энд, аэропортах, некоторых региональных городах, а также в Шотландии — в середине ноября был выше уровня начала 2020 года, до того, как в королевстве, как и во всем мире, еще не началась пандемия.

В то же время составители индекса отмечают, не все регионы Соединенного королевства восстанавливаются равномерно и дать однозначную оценку будущему экономики страны невозможно.

В частности, спрос на сэндвичи в пригородах мегаполисов превышает показатели некоторых районов в черте городов. Это исследователи объясняют переездом высокооплачиваемых сотрудников в пригороды в условиях удаленной работы.

"В среднем по стране мы возвращаемся к тому уровню бизнеса, на котором находились до пандемии", — прокомментировал глава сети фастфуда Pret Пано Христу итоги итоги исследования.

Он отметил, что восстановление произошло быстрее его ожиданий. Это объясняется возвращением британцев на рабочие места.