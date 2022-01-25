МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в январе вырос до 95,7 пункта с уровня декабря в 94,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, прогнозировали сохранение показателя на уровне декабря.

Рост показателя стал первым за полгода.

Кроме того, индекс экономических ожиданий также вырос — до 95,2 с 92,7 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 93 пунктов.

При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 96,1 с декабрьского показателя в 96,9 пункта. Аналитики ждали снижения лишь до 96,3 пункта.

В релизе отмечается, что компании в этом месяце были в большей степени удовлетворены деловым климатом, а экономические ожидания стали оптимистичными, поскольку ситуация с перебоями в поставках разрядилась.