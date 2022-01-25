МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сокращение в США периода действия лицензий группы "ГАЗ" можно рассматривать как усиление давления на Россию, если это не вызвано процедурными вопросами, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В "Группе ГАЗ" отреагировали на заявление минфина США о лицензиях

"Конечно, это можно будет трактовать, если это не связано с какими-то процедурными моментами, как усиление давления. Тоже хочется надеяться, что это ни с какими санкциями не связано. Только вчера мы слышали на этот счёт заявление господина Блинкена (госсекретаря США — ред.), что абсолютно нерезонно говорить о каких-то априори санкциях в отношении России. Это слова Блинкена были. Но с другой стороны, столько много всего противоречивого сейчас происходит за океаном, что иногда это весьма и весьма с трудом поддаётся анализу и тем более пониманию", — ответил он журналистам в ответ на вопрос, не рассматривают ли такой шаг американских властей по сокращению срока лицензии "ГАЗ" в США как давление.

Вашингтон ранее ввел санкции против "Группы ГАЗ", но выдал несколько лицензий, позволяющих американским инвесторам продолжать ограниченную работу на авторынке России. В понедельник министерство финансов США сообщило о сокращении срока действия лицензии до 90 дней из-за ситуации с Украиной. Ранее лицензию продлевали на год.