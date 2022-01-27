МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Австралия рассматривает возможность принятия дополнительного пакета санкционных мер против России в случае эскалации обстановки вокруг Украины, заявила в четверг сенатор от лейбористской партии страны Кимберли Китчинг в эфире Sky News Australia. На место России как поставщика газа в Европу нашелся новый кандидат

"Что, я думаю, Австралия может сделать, это действовать совместно с близкими по духу странами, с нашими союзниками", — сказала сенатор.

Она подчеркнула, что Австралия, подобно США и другим союзническим государствам, приняла "акт Мангитского".

"По нему Комитет национальной безопасности кабинета министров может применить санкции", — заявила Китчинг.

В декабре 2012 года США приняли "акт Магнитского" о санкциях в против россиян, причастных, по мнению американского руководства, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь много раз заявляли о недопустимости какой-либо политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции, принимаемые в его рамках, не должны ограничиваться российскими гражданами, а применяться ко всем странам, граждане которых, по мнению Вашингтона, нарушают права человека. Впоследствии аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.

Приписываемые России планы по дестабилизации обстановки вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно подчеркивают, что никому не несут никакой угрозы, а все подобные заявления используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО у границ России.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Россия не дает каких-либо поводов для развития конфликта вокруг Украины. Он подчеркнул, что Россия допускает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины направлена на прикрытие линии Киева, направленной на подрыв минских договоренностей по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обставлена ложью и фейками.

Кроме того, Россия не раз подчеркивала, что использовать санкции против нее контрпродуктивно.