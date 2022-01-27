МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. России нужны добрые и экономически выгодные отношения с Европой, каких-либо неразрешимых противоречий со странами Европейского союза нет, отметил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев прокомментировал проблемы вокруг "Северного потока-2"

"Знаете, мы вообще, я считаю, заинтересованы, вне всякого сомнения, в добрых отношениях с Европой. Я прекрасно помню те времена, когда наш торговый оборот с Европой составлял что-то около 500 миллиардов евро. Это огромная цифра на самом деле. А потом он сдулся практически в два раза. И я неоднократно об этом говорил: ну кто от этого потерял? Да все потеряли: рабочие места, доходы и так далее", — подчеркнул Медведев.

Он заявил, что у России с Европой нет никаких противоречий, которые нельзя было бы урегулировать. "У нас нет неразрешимых противоречий с Европой. Мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были добрыми, были максимально экономически выгодными, и для этого можно и нужно работать", — добавил заместитель председателя Совбеза РФ.

Медведев пояснил, что Россия готова работать со всеми. "Там есть пул стран, у которых существуют фобии, оставшиеся ещё, естественно, с советских времён — либо это страны, выделившиеся из Советского союза (это прибалтийские государства), либо это Польша та же самая. Но в целом неразрешимых противоречий нет ни с кем", — заявил политик.

Медведев отметил, что в Европе есть крупные ключевые партнеры, которые сами проявляют интерес в полноценных и позитивных отношениях с Россией. Зампред Совбеза отметил, что Москва, в свою очередь, тоже заинтересована в этом, если к РФ не будет выдвинуто каких-либо странных требований.