ПАРИЖ, 28 янв — ПРАЙМ. Санкции против России в случае эскалации обстановки на Украине будут включать, в том числе, ограничения на работу газопровода "Северный поток-2", сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. ВВП Франции в четвертом квартале вырос лучше прогноза

"Это также включает и блокировку газопровода "Северный поток", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL, поясняя, о каких санкциях европейцев в отношении России идет речь.

Кроме того, министр подчеркнул, что диалог с Москвой все еще возможен, но с россиянами необходимо "говорить настойчиво".

Россия многократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не несет угрозы и не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются в качестве предлога, для размещения большего количества военной техники НАТО у российских границ. В МИД России ранее поясняли, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом страны Запада и Украина в последнее время выражают озабоченность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у украинских границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению. По его словам, это никому не несет угрозы и никого не должно касаться.