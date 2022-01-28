МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале 2021 года поднялся на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста показателя на 1,8%.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении также на 1,4%. В квартальном выражении ВВП Германии снизился на 0,7%.

Также рост ВВП страны в третьем квартале был пересмотрен — до 2,8% с 2,5%, а с учетом сезонных корректировок — до 2,9% с 2,8%. Оценка квартального роста с учетом сезонных корректировок за третий квартал сохранена на уровне в 1,7%.