МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Доходы населения в США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. Американцы предрекают США скорый крах

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста доходов на 0,5%. Показатель расходов совпал с прогнозом.

Кроме того, оценка роста доходов за ноябрь была пересмотрена до 0,5% с 0,4%, а расходов — до 0,4% с 0.6%. А располагаемые доходы населения в США в декабре выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, но реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, снизились на 0,2%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.