МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский устал от "чрезмерного внимания" США к российской угрозе, это, по мнению Киева, только вызывает панику, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. СМИ: США не рассматривают меры против России, связанные с экспортом газа

Администрацию президента США Джо Байдена, в свою очередь, раздражает преуменьшение Киевом угрозы нападения России.

Источники отмечают, что между Зеленским и администрацией американского лидера Джо Байдена нарастает напряженность. Разные взгляды на угрозу нападения на Украину со стороны России вводят клин между политиками.

Собеседники телеканала рассказали, что Зеленскому надоело "чрезмерное внимание" США к российской угрозе. Позиция Киева основывается на том, такое отношение Белого дома только вызывает панику внутри страны.

Однако Вашингтон в это время отказывается применять превентивные санкции против Кремля, это в свою очередь не устраивает Киев. Зеленский ответил, как поднять экономику Украины

Кроме того, Киев возмущен решением США эвакуировать дипломатов с Украины. Накануне Зеленский назвал такой отъезд служащих посольств западных стран ошибкой. Он считает, что на фоне нагнетания напряженности Украина нуждается в присутствии союзников на своей территории, это "многозначительнее и красноречивее тысячи слов" о поддержке. Также официальный Киев недоволен и тем, что Вашингтон заявляет о готовящемся вторжении России как о неизбежном.

В свою очередь Байден и его администрация раздражены тем, что Зеленский преуменьшает угрозу со стороны России. "Почему вы затеваете ссору с США? Зачем утечки и искажение информации, если США — едва ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?" — интересуется собеседник телеканала CNN.