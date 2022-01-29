МИНСК, 29 янв — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии решило расширить продуктовое эмбарго и добавить в список стран, в отношении которых действует запрет, Сербией и Лихтенштейном. Лукашенко пригрозил перекрыть литовский экспорт в Китай

Кабмин страны подписал соответствующее постановление, следует из документа, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.

Кроме того, было принято решение исключить из списка товаров, запрещенных к ввозу, соль.

Продуктовое эмбарго подразумевает запрет на ввоз и реализацию в Белоруссии ряда продовольственных товаров. Мера была введена на полгода с 1 января 2022 года в ответ на санкции со стороны Евросоюза. Ограничения действуют в отношении стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Великобритании, Черногории, Швейцарии.

Запрету подлежит ввоз 20 групп товаров: мясо, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты и др.

Решение вступит в силу через 10 дней.