МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Введение США экономических санкций против России при ухудшении ситуации вокруг Украины угрожает экономикам развитых стран и дестабилизирует мировую финансовую систему. К такому выводу пришла группа экспертов, опубликовавшая свои оценки в New York Times, передает Lenta.ru.
В публикации подчеркивается, что до сих пор не возникало ситуации, когда в отношении такой крупной экономики, как российская, вводились бы столь масштабные ограничения, какие анонсировали США.
На взгляд экспертов, это угрожает экономикам развитых государств, в частности, европейских стран, и может привести к дестабилизации мировой финансовой системы. Вместе с тем подчеркивается, что в случае введения санкции против Российской Федерации от нее неминуемо последуют ответные шаги, что в еще большей степени ухудшит ситуацию.
https://1prime.ru/world/20220130/835932203.html
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