МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Введение США экономических санкций против России при ухудшении ситуации вокруг Украины угрожает экономикам развитых стран и дестабилизирует мировую финансовую систему. К такому выводу пришла группа экспертов, опубликовавшая свои оценки в New York Times, передает Lenta.ru. Британия готовится ужесточить санкции в отношении России

В публикации подчеркивается, что до сих пор не возникало ситуации, когда в отношении такой крупной экономики, как российская, вводились бы столь масштабные ограничения, какие анонсировали США.

На взгляд экспертов, это угрожает экономикам развитых государств, в частности, европейских стран, и может привести к дестабилизации мировой финансовой системы.

Вместе с тем подчеркивается, что в случае введения санкции против Российской Федерации от нее неминуемо последуют ответные шаги, что в еще большей степени ухудшит ситуацию.