МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в штате Техас объявил о помиловании участников беспорядков 6 января 2020 года. О том, зачем ему это, задается вопросом американский телеканал CNN.

Трамп в своем выступлении в субботу подразнил кандидатуру на пост президента 2024 года. Он заявил, что рассмотрит возможность помилования тех, кому были предъявлены обвинения в связи со смертельным нападением на Капитолий 6 января в случае своей новой победы в Белом доме.

Бывший президент на митинге он пожаловался на уголовное преследование, с которым столкнулись участники беспорядков в Капитолии. Они были задержаны после попытки прервать подсчет голосов коллегии выборщиков после того, как Трамп проиграл выборы 2020 года.

Он отметил, что с участниками тех беспорядков обращаются "так несправедливо".

"Если я буду баллотироваться и если я выиграю, мы будем справедливо относиться к этим людям с 6 января. Мы будем относиться к ним справедливо, и если это потребует помилования, мы дадим им помилование. Потому что с ними обращаются так несправедливо", — отметил он.

Его комментарии отражают растущее среди представителей Республиканской партии мнение: участники тех беспорядков должны быть прощены, а события того дня забыты.

И хотя Трамп прямо не сказал, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, это повлекло бы за собой ряд юридических требований, как и требований к финансированию предвыборной кампании.

Но он сказал, что в 2024 году "мы собираемся вернуть Белый дом".

Трамп также использовал эту речь, чтобы выступить против расследований прокуратуры Нью-Йорка в отношении его бизнес-империи, призвав к "самым большим протестам, которые у нас когда-либо были", если прокуроры "сделают что-то неправильное или незаконное".