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Лукашенко поручил применять ответные меры против Литвы
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ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ПРИМЕНЯТЬ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИТВЫ В СЛУЧАЕ БЛОКИРОВКИ ТРАНЗИТА ГРУЗОВ ИЗ БЕЛОРУССИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 31.01.2022
экономика, мировая экономика, новости, александр лукашенко, белоруссия, литва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ПРИМЕНЯТЬ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИТВЫ В СЛУЧАЕ БЛОКИРОВКИ ТРАНЗИТА ГРУЗОВ ИЗ БЕЛОРУССИИ
Новость дополняется