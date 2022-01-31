БЕРЛИН, 31 янв — ПРАЙМ. Власти Германии принимают меры для обеспечения энергобезопасности, она сохраняется, сообщила представитель министерства экономики ФРГ Беате Барон. В "Газпроме" рассказали, сколько газа осталось в Европе

"Мы очень внимательно следим за ситуацией, энергопоставки в настоящее время по-прежнему обеспечены. Конечно, правительство ФРГ предпринимает все необходимое для того, чтобы обеспечение было гарантировано", — заявила представитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов.

Она также добавила, что "в среднесрочной перспективе" обеспечение энергоресурсами к следующей зиме будет усилено, для этого будет приняты соответствующие законодательные и правовые меры.