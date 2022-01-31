В Минэкономики ФРГ рассказали об усилиях по энергобезопасности
Минэкономики ФРГ: Берлин прилагает усилия для обеспечения энергобезопасности
Читать 1prime.ru в
БЕРЛИН, 31 янв — ПРАЙМ. Власти Германии принимают меры для обеспечения энергобезопасности, она сохраняется, сообщила представитель министерства экономики ФРГ Беате Барон.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией, энергопоставки в настоящее время по-прежнему обеспечены. Конечно, правительство ФРГ предпринимает все необходимое для того, чтобы обеспечение было гарантировано", — заявила представитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов.
Она также добавила, что "в среднесрочной перспективе" обеспечение энергоресурсами к следующей зиме будет усилено, для этого будет приняты соответствующие законодательные и правовые меры.