МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Великобритании стоит вспомнить, что компания BP имеет значительные активы в России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя подготовку Лондоном очередного пакета санкций против РФ. Эксперт объяснил, что стоит за угрозой санкций со стороны Британии

Британия подготовила "самый жесткий санкционный режим" против России, заявила ранее в своем Twitter глава МИД королевства Лиз Трасс. До этого глава британской дипломатии сообщала, что допускает конфискацию имущества "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Британия в последние годы выступает в качестве пиар-агентства США, поэтому те медиа-кампании, которыми в Вашингтоне почему-то не хотят заниматься, перекладывают на Лондон, пояснил Никонов в своем Telegram-канале. "Именно она (Британия – ред.) является главным источником негативной информации о России, это ее специализация", — подчеркнул парламентарий.

"Что касается британских санкций, то, по-моему, в их политическом дискурсе не обсуждается одна тема — каких активов больше: российских в Великобритании или британских в России? Например, компания BP имеет огромные активы в Российской Федерации. И об этом в Лондоне нужно тоже сейчас задуматься", — пояснил депутат.

Также Никонов отметил, что на Западе продолжается истерия вокруг "нападения России на Украину". По его мнению, в данном случае стоит иметь в виду то, что за "медийной составляющей есть и военная составляющая". Медийная кампания во многом нужна как раз для наращивания военных возможностей Киева и военные возможности стран Запада на Украине и в Восточной Европе в нарушение всех существующих договоренностей, пояснил депутат. СМИ: сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России

"Истерия необходима, чтобы придвинуть военную структуру НАТО к нашим границам и усилить военное давление на Российскую Федерацию. Но риторика и политика Великобритании выделяется даже на общем агрессивном фоне", — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что после окончания Второй мировой войны Великобритания потеряла статус великой державы и "не проводила самостоятельной политической линии – за исключением, может быть, Суэцкого кризиса", ее политика полностью находится под контролем Вашингтона.

Украина и страны Запада в последнее время выражают озабоченность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у украинских границ. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, поясняя, что никому не несет угрозы и не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО у российских границ. В МИД России ранее подчеркивали что слова политиков Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению. Он подчеркнул, это никому не несет угрозы и никого не должно волновать.

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Россия не дает поводов для конфликта вокруг Украины. По его словам, Россия допускает, что раскрученная Западом истерия вокруг Украины нацелена на прикрытие линии Киева, направленной на саботаж минских соглашений по Донбассу.