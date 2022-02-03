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Политолог назвал темы переговоров Путина и Шольца
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Независимый эксперт-политолог Александр Камкин предположил, какие темы будут в центре внимания в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил... ПРАЙМ, 03.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, германия, олаф шольц
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Независимый эксперт-политолог Александр Камкин предположил, какие темы будут в центре внимания в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что скоро посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Камкин считает, что переговоры будут посвящены "болевой точке" в отношениях Москвы и ЕС — Украине. Кроме того, будут затронуты вопросы энергетики.
Визит Шольца, по мнению эксперта, будет протекать в негативном контексте усиления конфронтации между Россией и Западом.
"Темы будут достаточно сложные. Безусловно, Украина, энергетика, завязанная на украинскую тему транзита, политика безопасности", — сказал Камкин в беседе с РИА Новости.