МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Независимый эксперт-политолог Александр Камкин предположил, какие темы будут в центре внимания в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию. В Германии прокомментировали возможные санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что скоро посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Камкин считает, что переговоры будут посвящены "болевой точке" в отношениях Москвы и ЕС — Украине. Кроме того, будут затронуты вопросы энергетики.

Визит Шольца, по мнению эксперта, будет протекать в негативном контексте усиления конфронтации между Россией и Западом.

"Темы будут достаточно сложные. Безусловно, Украина, энергетика, завязанная на украинскую тему транзита, политика безопасности", — сказал Камкин в беседе с РИА Новости.