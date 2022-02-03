МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Решение властей Белоруссии о запрете транзита литовских товаров по железной дороге по территории страны были ожидаемы, они не окажут значительного влияния на экономику Литвы, пояснила в четверг глава минфина балтийской республики Гинтаре Скайсте. Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы

В среду МИД Белоруссии сообщил, что Минск в качестве ответа на решения Вильнюса ограничить транзит белорусских удобрений запрещает транзит через свою территорию следующих из Литвы железной дорогой нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог". Для соблюдения международных правил Минск заранее сообщит всем заинтересованным сторонам, поэтому данное решение вступит в силу 7 февраля 2022 года.

"После того, как правительство приняло решение о прекращении перевозки удобрений "Беларуськалия" через Литву, естественно, можно было ожидать, что вторая сторона тоже предпримет какие-то меры. Мы моделировали разные ситуации и оцениваем, что те товары, которые реально перевозятся транзитом через Белоруссию, пользуются спросом… поэтому в любом случае логистическую цепочку организовать вполне возможно. И мы работаем с конкретными предприятиями, чтобы можно было решить их проблемы. Ситуация определенно под контролем, полагаю, заметного влияния на нашу экономику это не окажет", — заявила Скайсте в эфире литовского Новостного радио.

В "Литовских железных дорогах" ранее сообщили, что в новых условиях маршруты перевозок будут диверсифицированы, в частности, будут развиваться коридоры транзита через Польшу. Подчеркивается, что в текущем году компания планировала перевезти через территорию Белоруссии до 0,9 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов и около 0,5 тонн удобрений. СМИ узнали о плане Литвы на случай прекращения поставок газа из России

Кабмин Литвы 12 января постановил аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений на фоне введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, постановила, что договор госкомпании "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не соответствует интересам национальной безопасности. На основании этих выводов правительство приняло решение расторгнуть договор, подписанный в 2018 году, который должен был действовать до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через территорию Литвы и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений ежегодно. В январе государственная компания "Литовские железные дороги" сообщила белорусской компании "Беларуськалий" о расторжении с ней договора с 1 февраля по решению властей страны.

Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис подчеркнул, что ущерб экономике Литвы от разрыва договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.

В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию страны, за который уже получили предварительную оплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не одобрила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой ущерб репутации страны. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, запрещающий транзит товаров из Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник поручил применить ответные меры против Литвы в случае блокировки транзита грузов из Белоруссии.