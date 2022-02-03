В Кремле не назвали сроков встречи Путина и Эрдогана
Дмитрий Песков: точных дат встречи президентов РФ и Турции Путина и Эрдогана пока нет
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проговаривали различные варианты сроков встречи, но пока точных дат нет, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в том числе рассматривался вариант в конце февраля. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы встреча состоялась, как только позволит эпидситуация и графики президентов, добавил представитель Кремля.
"Надеемся, что это произойдёт как можно раньше",- сказал Песков.
Что касается встречи Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, мероприятие есть на повестке дня, но точных сроков также пока нет, добавил пресс-секретарь президента РФ.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что скоро посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/world/20220203/835970178.html
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