МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Переброска военнослужащих США в страны Европы, расположенные у российских границ — это не меры, которые направлены на стабилизацию обстановки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Пентагоне заявили, что власти США отправляют дополнительные силы в Европу на фоне дестабилизации обстановки вокруг Украины. По сообщениям минобороны США, они будут расположены в союзных государствах Европы временно и при согласии принимающих стран.

Пескова попросили оценить решение Вашингтона о дополнительном усилении своего контингента в Европе. "Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать… Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а, напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться", — сказал он.

Песков также подчеркнул, что в данном случае речь идет не просто о заявлениях, а о конкретной мере, которая может дестабилизировать ситуацию в регионе.