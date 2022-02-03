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2022
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Путин оценил темпы экономического сотрудничества России и Аргентины
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Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, но темп для работы набран хороший, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со... ПРАЙМ, 03.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, владимир путин, россия, аргентина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, но темп для работы набран хороший, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхелем Фернандесом.
Путин отметил, что товарооборот РФ и Аргентины по итогам 2021 года вырос в полтора раза.
По словам российского лидера, у стран есть много перспективных направлений для сотрудничества, в том числе в сфере здравоохранения.
Владимир Путин поблагодарил Фернандесом за то, что его страна первой в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Аргентина получила уже почти 15 миллионов доз вакцины в рамках первого контракта.