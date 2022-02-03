МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, но темп для работы набран хороший, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхелем Фернандесом. В Кремле не назвали сроков встречи Путина и Эрдогана

Путин отметил, что товарооборот РФ и Аргентины по итогам 2021 года вырос в полтора раза.

По словам российского лидера, у стран есть много перспективных направлений для сотрудничества, в том числе в сфере здравоохранения.

Владимир Путин поблагодарил Фернандесом за то, что его страна первой в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Аргентина получила уже почти 15 миллионов доз вакцины в рамках первого контракта.