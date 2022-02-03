МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 января, снизилось на 23 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 238 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения показателя до 245 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 261 тысячи с 260 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось — на 7,75 тысячи с уровня прошлой недели, до 255 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 247,25 тысячи с 247 тысяч.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 января, снизилось на 44 тысячи с показателя предшествовавшей недели — до 1,628 миллиона человек, а показатель той недели был пересмотрен до 1,672 миллиона с 1,675 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.