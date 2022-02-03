БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Влияние текущей волны коронавируса на экономику еврозоны мягче, чем предыдущих, несмотря на высокое число заражений, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. ЕЦБ сохранил нулевую ставку

По ее словам, экономика региона страдает "все меньше и меньше" от каждой волны пандемии.

"Хотя уровень заражений очень высокий, влияние пандемии на экономическую жизнь теперь представляется менее разрушительным", — подчеркнула Лагард.

Глава ЕЦБ предположила, что экономическая активность в начале года будет сдержанной в том числе из-за коронавирусных ограничений и их влияния на ряд отраслей, но в целом в 2022 году экономический рост "серьезно оживится" благодаря внутреннему спросу.