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Кремль озвучил темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил темы, которые обсуждались на встрече лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. По его словам, лидеры двух стран... ПРАЙМ, 04.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил темы, которые обсуждались на встрече лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.
По его словам, лидеры двух стран затронули вопросы инвестиционного сотрудничества, энергетики и ВТС. Позже будут затронуты международная проблематика и гарантии безопасности и региональные проблемы.
Кремль характеризует встречу Путина и Си Цзиньпина как теплую, конструктивную, партнерскую и союзническую.
Владимир Путин прилетел в Пекин в пятницу утром, он примет участие в открытии Олимпийских игр и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.