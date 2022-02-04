МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил темы, которые обсуждались на встрече лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

По его словам, лидеры двух стран затронули вопросы инвестиционного сотрудничества, энергетики и ВТС. Позже будут затронуты международная проблематика и гарантии безопасности и региональные проблемы.

Кремль характеризует встречу Путина и Си Цзиньпина как теплую, конструктивную, партнерскую и союзническую.

Владимир Путин прилетел в Пекин в пятницу утром, он примет участие в открытии Олимпийских игр и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.