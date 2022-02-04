МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Политолог назвал темы переговоров Путина и Шольца

В правительстве ФРГ подтвердили, что Шольц посетит 14 февраля Киев, 15 февраля — Москву.

Ранее независимый эксперт-политолог Александр Камкин предположил, что в ходе встречи Путин и Шольц обсудят" болевую точку" в отношениях Москвы и ЕС — Украину, а также затронут вопросы энергетики. По его мнению, встреча будет протекать в негативном контексте усиления конфронтации между Россией и Западом.