МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес обсуждали экономические проблемы латиноамериканского государства и условились, что финансовые ведомства двух стран продолжат сотрудничество, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что стороны согласились продолжить контакты для того, чтобы помочь Аргентине решить ее финансовые проблемы.

"Действительно, наши аргентинские друзья испытывают определённые финансовые проблемы, и действительно, эта затрагивалось вчера на переговорах, и главы договорились, что по линии наших финансовых ведомств будут продолжены контакты с тем, чтобы выявить возможные области для сотрудничества", — ответил Песков на вопрос о финансовой помощи Аргентине.