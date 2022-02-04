Песков: финансовые ведомства России и Аргентины продолжат контакты
Песков оценил результаты встречи Путина и президента Аргентины Фернандеса
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес обсуждали экономические проблемы латиноамериканского государства и условились, что финансовые ведомства двух стран продолжат сотрудничество, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что стороны согласились продолжить контакты для того, чтобы помочь Аргентине решить ее финансовые проблемы.
"Действительно, наши аргентинские друзья испытывают определённые финансовые проблемы, и действительно, эта затрагивалось вчера на переговорах, и главы договорились, что по линии наших финансовых ведомств будут продолжены контакты с тем, чтобы выявить возможные области для сотрудничества", — ответил Песков на вопрос о финансовой помощи Аргентине.
https://1prime.ru/world/20220204/835981488.html
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