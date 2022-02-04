МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год; несмотря на амбициозность задачи, она по силам Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран. Россия и Китай обсуждают поставки газа через Монголию

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами — довести его от 100 миллиардов долларов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.

В пятницу президент России Владимир Путин находится в Пекине, где перед церемонией открытия Олимпийских игр прошли российско-китайские переговоры.

"Председатель Си обозначил уже новую цель для нас — 250 миллиардов долларов. Для Китая это не так много, но для нас это очень и очень амбициозная цель", — сказал Песков журналистам по итогам встречи лидеров. Он напомнил, что объем товарооборота между Россией и Китаем в 2021 году составил 140 миллиардов долларов. Прежняя отсечка, к которой стремились страны — 200 миллиардов. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Пресс-секретарь президента отметил, что "250 миллиардов является вполне реалистичным, учитывая нынешнюю динамику развития двусторонних отношений". Он также обратил внимание на документ, который был подписан по итогам переговоров — это совместное заявление Минэкономразвития РФ и Минкоммерции КНР о завершении работ по разработке дорожной карты по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами.

Песков подчеркнул, что реализация дорожной карты позволит не просто увеличить объемы и масштабы товарооборота, но и поможет усовершенствовать его структуру и определит новые направления кооперации. Он добавил, что диверсификация товарооборота крайне важна с точки зрения выхода стран на принципиально новые уровни взаимодействия в торговле.