МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре снизился на 0,3% к предыдущему месяцу после роста в ноябре на 0,3% (показатель пересмотрен, ранее оценивался как снижение на 0,2%), сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали роста показателя — на 0,4%.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в декабре выросло на 1,2% к ноябрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 2,5%, потребительских товаров — снизился на 0,5%.

"По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство в декабре 2021 года было на 6,9% ниже с учетом сезонных и календарных изменений", — также отмечает министерство.