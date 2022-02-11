БРЮССЕЛЬ, 11 фев — ПРАЙМ. Жителям Евросоюза придется жить с повышенными ценами в 2022 году, поскольку инфляция разогнулась на фоне скачка цен на энергоносители, но это временно, заявил РИА Новости президент Orcadia Asset Management Этьен де Каллатай. Инфляция пустилась в пляс: что задумали власти

Еврокомиссия в зимнем экономическим прогнозе резко подняла оценку инфляции в Евросоюзе на 2022 год на фоне высоких цен на энергию — до 3,9% с 2,5%.

"В начале 2022 года в Европе действительно наблюдается значительный инфляционный всплеск, это вызвано в основном впечатляющим ростом цен на энергоносители… Эта инфляция может длиться немного дольше, чем первоначально предполагалось, но безудержно поднявшиеся цены на энергию достигли потолка", — сказал он.

Эксперт считает, что ситуация с ценами "должна успокоится" и больше "не генерировать рост потребительских цен".

"В мире нет недостатка в газе и нефти, и нынешняя напряженность частично связана с политическими факторами в Центральной Европе, которые, безусловно, серьезны, но для которых, похоже, появляется решение", — добавил он.

Еврокомиссия в зимнем экономическим прогнозе пишет, что цены на энергоносители в Евросоюзе останутся основным двигателем динамики потребительских цен в 2022 году. Оптовые цены на газ на спотовых рынках в ЕС могут стабилизироваться со второго квартала. При этом цены в 2022 году могут быть выше, чем предполагалось осенью, а опуститься они могут весной 2023 года, считает ЕК.