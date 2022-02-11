Годовая инфляция в Германии в январе замедлилась до 4,9%
Destatis: инфляция в Германии в январе в годовом выражении ожидаемо замедлилась до 4,9%
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в январе в годовом выражении, согласно окончательной оценке, замедлилась до 4,9% с 5,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
В месячном выражении потребительские цены в Германии в январе выросли на 0,4%.
Показатели совпали с прогнозом опрошенных порталом DailyFX аналитиков и предварительной оценкой.
Годовая инфляция в Германии замедлилась впервые с июня.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) в годовом исчислении, по окончательной оценке, в январе замедлили рост до 5,1% с 5,7% в декабре, а в месячном — ускорили до 0,9% с 0,3%. Оба показателя совпали с предварительной оценкой.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
https://1prime.ru/world/20220211/836038846.html
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