МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в январе в годовом выражении, согласно окончательной оценке, замедлилась до 4,9% с 5,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Эксперт заявил о временном характере роста цен в Европе

В месячном выражении потребительские цены в Германии в январе выросли на 0,4%.

Показатели совпали с прогнозом опрошенных порталом DailyFX аналитиков и предварительной оценкой.

Годовая инфляция в Германии замедлилась впервые с июня.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) в годовом исчислении, по окончательной оценке, в январе замедлили рост до 5,1% с 5,7% в декабре, а в месячном — ускорили до 0,9% с 0,3%. Оба показателя совпали с предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.