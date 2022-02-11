МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз по росту экспорта на 2022 год — ждет, что он вырастет на 4-6% вместо 5-7%, а также повысил ожидания по импорту, он должен увеличиться на 2,2-4,2% вместо 1,1-3,1%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Центробанк повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году

В 2023 и 2024 годах ЦБ ждет, что рост экспорта составит 1,6-3,6%, в предыдущем прогнозе регулятор оценивал это значение на уровне 1,2-3,2%. Рост импорта, согласно обновленному прогнозу, в 2023 году составит 0,4-2,4%, а в 2024 году — 1,6-3,6%. В октябрьском прогнозе Банк России ожидал рост импорта в 2023 году в пределах 2,7-4,7%, а в 2024 году — 1,2-3,2%.

Таким образом, согласно среднесрочному прогнозу регулятора, объем экспорта в 2022 году составит 536 миллиардов долларов, в 2023 году — 512 миллиардов, в 2024 году — 498 миллиардов.

Объем импорта в текущем и следующем годах ЦБ оценивает в 308 миллиардов долларов, а в 2024 году — в 316 миллиардов.

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.