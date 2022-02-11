Байден подписал указ о заморозке активов ЦБ Афганистана в США
Байден подписал указ, предусматривающий заморозку активов ЦБ Афганистана в США
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ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает заморозку активов ЦБ Афганистана, хранящихся в американских банках. Об этом сообщает Белый дом.
Сумма активов составляет 7 миллиардов долларов.
Согласно данным, средства будут переведены в специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Из них 3,5 миллиарда долларов по решению суда будут направлены на покрытие гуманитарных нужд народа Афганистана.
Еще 3,5 миллиарда долларов останутся в США, они пойдут на компенсации семьям жертв террористических атак.