ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает заморозку активов ЦБ Афганистана, хранящихся в американских банках. Об этом сообщает Белый дом.

Сумма активов составляет 7 миллиардов долларов.

Согласно данным, средства будут переведены в специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Из них 3,5 миллиарда долларов по решению суда будут направлены на покрытие гуманитарных нужд народа Афганистана.

Еще 3,5 миллиарда долларов останутся в США, они пойдут на компенсации семьям жертв террористических атак.