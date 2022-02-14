МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Соединенным Штатам очень сложно смириться с мыслью, что их "старый враг" со времен холодной войны одерживает над ними верх, считает журналист The American Conservative (TAC). KIA возглавила рейтинг самых ненадежных и надежных автомобилей в США

Однако Вашингтону пора признать, что он больше не гегемон. Россия стала сильнее, и американцы допустили это по собственной глупости, отмечает обозреватель.

"Многополярность — реальность нашего времени, нравится это Америке или нет. Хотел бы я сказать что-нибудь обнадеживающее о ситуации между Россией и Украиной. Я спрашиваю почти всех, кого встречаю здесь, в Венгрии, которая граничит с Украиной, что они об этом думают, и вижу, что настроение у всех одинаково мрачное, хотя и не апокалиптическое. Никто не хочет этой войны, но очень мало кто — я таких не встречал, хотя, может быть, они есть — верит, что ее можно избежать", — пишет он.

Автор отмечает, что большинство опрошенных им людей сходится во мнении, что:

Россия вторгнется в Украину. Автор отмечает, что на данный момент это неизбежно. "Это приведет к плохим последствиям, включая вероятный кризис с беженцами, которые хлынут в Венгрию и другие страны, граничащие с Украиной", — отметил он.

Россия быстро разгромит украинскую армию.

Европа ничего не сделает, так как регион ничего сделать и не может. Европа слишком слаба в военном отношении, чтобы вмешаться, если даже захочет.

И у большинства жителей Европы есть четыре причины, почему они не хотят вмешиваться в ситуацию.

Многие европейцы признают законное право России требовать, чтобы Украина не вступала в НАТО — первая причина. Также большинство жителей Европы признают: исторически отношения между Украиной и Россией очень сложные. По этой причине нельзя рассматривать эту ситуацию как простую и ясную, когда одна страна осуществляет вторжение в другую суверенную страну. Также в регионе признают законное право России ожидать, что Украина останется вне блока НАТО. Европейцы знают, что если они будут враждовать с Россией, то в конце концов замерзнут зимой, так как будут перекрыты поставки газа, от которого зависят многие европейские страны.