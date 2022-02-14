МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Обозреватель американского телеканала CNN рассуждает, как возможное российское вторжение на Украину повредит и Соединенным Штатам. СМИ: Америка не может смириться, что Россия побеждает

"Президент Джо Байден провел выходные, возглавляя то, что выглядит как все более отчаянная последняя попытка предотвратить российское вторжение на Украину — вторжение, которое может иметь серьезные последствия для его собственного политического положения", — отмечает автор.

В случае, если президент России Владимир Путин прикажет своим танкам атаковать соседа, ситуация создаст "ударную волну" по всему миру и приведет к одному из худших и наиболее опасных кризисов национальной безопасности со времен холодной войны.

"И хотя это не является его главным намерением, Путин нанесет значительный ущерб престижу Байдена и нанесет американцам последствия в реальном времени", — добавляется в статье.

Советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан накануне в воскресенье назвал тон западных правительств по этому вопросу стал более тревожным.

Представитель Пентагона Джон Кирби усилил впечатление, что эта неделя может стать судьбоносной.

Однако власти США не будут посылать войска на Украину для ее защиты: бывшая советская федеративная республика не является членом НАТО, так что прямой конфликт между российскими и американскими солдатами маловероятен.

Но тем не менее Байжен приказал нескольким тысячам военнослужащих разместиться в прифронтовых государствах НАТО.

Сложившаяся ситуация, отмечает телеканал, разрушает демократические принципы и идею о том, что люди могут сами выбирать своих лидеров — главные принципы США. Это могло бы побудить Китай предпринять действия против демократического острова Тайвань, который он считает китайской территорией, в конфликте, который с гораздо большей вероятностью втянет США в крупную войну, чем вторжение на Украину.