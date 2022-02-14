Дмитрий Песков: "Северный поток-2" станет одной из ключевых тем на переговорах Путина и Шольца
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ключевыми темами переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца станут ситуация вокруг Украины, гарантии безопасности и "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты задали вопрос, какую из вышеперечисленных тем будут обсуждать Путин и Шольц.
"И то, и другое, и третье", — ответил Песков.
Канцлер ФРГ 15 февраля посетит Москву с визитом и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух государств проведут рабочий завтрак и переговоры.