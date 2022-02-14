ТОКИО, 14 фев — ПРАЙМ. Если санкции против России будут введены, их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его слова передает агентство Киодо. Зеленский обсудил с Байденом новые санкции против России

Кисида в понедельник провел встречу с руководством правящей Либерально-демократической партии.

По данным издания, власти Японии рассматривают различные варианты санкций против РФ в зависимости от степени эскалации на Украине. Токио допускает, в частности, экспортные ограничения и замораживание активов.

Отмечается, что в настоящее время идут согласования между МИД и министерством экономики, торговли и промышленности Японии.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.