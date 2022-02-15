МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил членам палаты представителей в ходе очередного брифинга, посвященного ситуации вокруг Украины о том, что ФРГ приходится "постоянно уговаривать", когда речь идет про санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"Их нужно постоянно уговаривать, особенно Германию", — сказал Салливан в ответ на вопрос главы международного комитета палаты представителей Грегори Микса о том, нужно ли убеждать ряд союзников, например, ФРГ и Польшу, когда речь заходит о санкциях. Однако, по словам советника, администрация президента США Джо Байдена ожидает "сильный многонациональный ответ".

Напомним, что Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.