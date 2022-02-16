МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рост вложений России в американские гособлигации в декабре — скорее техническая корректировка, не отражающая изменений в позиции РФ относительно готовности хранения резервов в этих бумагах. Об этом рассказал в интервью РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

Напомним, что во вторник Минфином США был опубликован документ, согласно которому вложения России в американские гособлигации по итогам декабря выросли до 3,9 миллиарда долларов. По информации ведомства, за декабрь долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные — 3,808 миллиарда. При этом по итогам ноября вложения РФ в гособлигации США составляли 2,4 миллиарда долларов. Эксперт рассказал, как ситуация вокруг Украины отражается на рынке СПГ

"Не думаю, что стоит искать объяснения подобным изменениям ввиду незначительности суммы. Рост на 1,5 миллиарда долларов, до 3,9 миллиарда — это скорее техническая корректировка, которая никак не отражает изменения в позиции РФ относительно готовности хранения своих резервов в гособлигациях США", — считает Короев.

Он подчеркнул, что разница является несущественной еще и с учетом того, что ранее бывали случаи, когда российские вложения в гособлигации США превышали 100 миллиардов долларов.

"Санкционная политика Вашингтона не способствует значимым изменениям в этом вопросе", — отметил Короев.

На сегодняшний день Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году на фоне введения санкций.