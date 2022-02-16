Эксперт: рост вложений РФ в гособлигации США следует считать технической корректировкой
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рост вложений России в американские гособлигации в декабре — скорее техническая корректировка, не отражающая изменений в позиции РФ относительно готовности хранения резервов в этих бумагах. Об этом рассказал в интервью РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
Напомним, что во вторник Минфином США был опубликован документ, согласно которому вложения России в американские гособлигации по итогам декабря выросли до 3,9 миллиарда долларов. По информации ведомства, за декабрь долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные — 3,808 миллиарда. При этом по итогам ноября вложения РФ в гособлигации США составляли 2,4 миллиарда долларов.
"Не думаю, что стоит искать объяснения подобным изменениям ввиду незначительности суммы. Рост на 1,5 миллиарда долларов, до 3,9 миллиарда — это скорее техническая корректировка, которая никак не отражает изменения в позиции РФ относительно готовности хранения своих резервов в гособлигациях США", — считает Короев.
Он подчеркнул, что разница является несущественной еще и с учетом того, что ранее бывали случаи, когда российские вложения в гособлигации США превышали 100 миллиардов долларов.
"Санкционная политика Вашингтона не способствует значимым изменениям в этом вопросе", — отметил Короев.
На сегодняшний день Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году на фоне введения санкций.
https://1prime.ru/world/20220216/836080229.html