МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в случае введения западными странами новых санкций против РФ "глобальные последствия" будут неизбежны. Силуанов рассказал о плане России на случай новых санкций

"Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия", — отметила Йеллен в интервью агентству Франс Пресс.

Согласно главе минфина, ведомство вместе с европейскими партнерами разрабатывает ряд финансовых санкций, которые могут коснуться "лиц или компаний" и "безусловно, могут включать контроль над экспортом".

Вашингтон вместе с европейскими союзниками работает над тем, чтобы как можно эффективнее защитить последних от "неблагоприятного воздействия" санкций, пытаясь обеспечить поставки энергоресурсов на континент.