МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Экономические отношения России и Германии страдают из-за существующих санкций, введенные после присоединения Крыма ограничения сокращают объемы производства в ФРГ примерно на 5 миллиардов евро в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы института IFO.

"Санкции, введенные из-за оккупации Крыма, сокращают объем производства Германии примерно на пять миллиардов евро в год. Это 0,16% ВВП Германии. Ущерб для России больше: он составляет 1,2% российского экономического производства. Если будут введены дальнейшие санкции, они могут создать дополнительную нагрузку на экономику Германии, но еще больше — на российскую экономику", — приводится в сообщении слова главы центра внешней торговле IFO Лисандра Флах. СМИ: На Украине нашли способ "отомстить" Западу

Напомним, что Сенат США принял резолюцию, где заявил, что поддержит санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины, свидетельствуют результаты голосования. Двухпартийная резолюция появилась на фоне сообщений о зашедшей в тупик работе над законопроектом о санкциях против РФ.

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.