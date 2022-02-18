МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. США переоценивают эффективность "адских санкций", которыми угрожают России в случае "вторжения" на территорию Украины. Об этом заявила американская газета The Wall Street Journal.

Автор статьи Джош Улик сделал подробный анализ положения экономической системы и пришел к выводу, что в Москве предприняли меры, чтобы защититься от санкционного давления. Более того, некоторые решения из этого пакета могут рикошетом ударить по Европе. СМИ: На Украине нашли способ "отомстить" Западу

"ЕС зависит от России более чем на треть в импорте природного газа. По состоянию на январь США и Европа не рассматривали возможность введения санкций непосредственно против российского экспорта нефти и природного газа, учитывая опасения, что это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители в Европе. Однако президент Байден заявил, что он рассмотрит возможность заблокировать запуск газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет поставляться в Германию", — сказал Улик.

Автор статьи отметил, что в России диверсифицируют рынок сбыта природного топлива, обращая внимание в первую очередь на Китай.

Помимо этого, значительной мерой против санкций журналист считает сокращение госдолга благодаря "консервативной фискальной политике". Он подчеркнул, что долг России уменьшился гораздо активнее, чем в США и европейских государствах. Особенно успешным это достижение может стать благодаря росту золотого запаса.

"После кризиса на Украине в 2014 году Россия использовала доходы от продажи нефти и газа для пополнения золотовалютных резервов. Москва может использовать их для поддержки рубля, если санкции приведут к обвалу валюты, или для покрытия государственных расходов", — сказал автор.

Улик считает, что долгая раскачка санкционного процесса дала России время подготовить систему к дальнейшим выпадам Запада. Новый пакет мер он оценивает неоднозначно. Экс-министр экономики Украины обвиняет Запад в "экономической диверсии"

"Многие санкции, введенные после 2014 года, были более адресными, направленными на физических или юридических лиц. <…> Хотя недавно предложенные санкции являются более масштабными, у Москвы также было время на перестройку своей экономики, что сделало ее более устойчивой к карательным мерам, поэтому конечная эффективность санкций остается неопределенной", — подытожил он.