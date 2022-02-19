МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Силовики Украины выпустили с начала субботы по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) почти 200 снарядов и мин. Об этом заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. С начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики с применением 122 миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82 миллиметровых миномётов, выпустив 190 снарядов и мин по районам десяти населённых пунктов", — отметил он.
Напомним, что накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан на территорию Ростовскую область (Россия) в связи с угрозой от Киева. В первую очередь в эвакуацию будут отправлять женщин, детей и людей пожилого возраста.
Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://1prime.ru/world/20220219/836103285.html
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