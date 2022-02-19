БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Саммит лидеров стран-членов Евросоюза может быть созван в течение нескольких часов, если возникнет необходимость принять решение по санкциям против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Еврокомиссия назвала странным поведение "Газпрома"

"Европейский совет будет созван в течение (нескольких — ред.) часов, если будет необходимо принять политическое решение, если Россия ударяет или начинает войну против Украины", — сказала она.

По словам главы ЕК, подготовительная работа в этом направлении идет уже много недель. Евросоюз разрабатывает санкции в отношении Москвы в том числе в сфере энергетики, передовых технологий и доступа к финансовым рынкам.

При этом ЕС надеется разрешить ситуацию по Украине дипломатическими методами, добавила Урсула фон дер Ляйен.

"Мы надеемся, что воцарится мир и что нас к нему приведет дипломатия", — сказала она.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.