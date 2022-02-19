Вице-президент США: Россия получит "быстрый, суровый и единый" ответ
Вице-президент США Харрис обещает "быстрый и суровый" ответ, если Россия вторгнется в Украину
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Американский вице-президент США Камала Харрис клянется "быстрым, суровым и единым" ответом в случае, если Россия вторгнется на Украину, сообщает CNN.
Вице-президент США в субботу, 19 февраля, пообещала, что будет "быстрый, суровый и единый" ответ, если Россия вторгнется на территорию Украины. Такое заявление она сделала в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.
Харрис перечислила ответные меры "в манере, приличествующей ее прошлой карьере прокурора, пообещав значительные и беспрецедентные экономические издержки". — сообщает телеканал.
Отмечается, что политик выступила перед большой международной аудиторией с основным докладом на конференции по безопасности.
Ее замечания прозвучали в решающий момент после неоднократных предупреждений США в пятницу об усилиях России по организации вторжения.
https://1prime.ru/world/20220219/836105040.html
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