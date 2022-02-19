МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Американский вице-президент США Камала Харрис клянется "быстрым, суровым и единым" ответом в случае, если Россия вторгнется на Украину, сообщает CNN.

Вице-президент США в субботу, 19 февраля, пообещала, что будет "быстрый, суровый и единый" ответ, если Россия вторгнется на территорию Украины. Такое заявление она сделала в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Харрис перечислила ответные меры "в манере, приличествующей ее прошлой карьере прокурора, пообещав значительные и беспрецедентные экономические издержки". — сообщает телеканал.

Отмечается, что политик выступила перед большой международной аудиторией с основным докладом на конференции по безопасности.

Ее замечания прозвучали в решающий момент после неоднократных предупреждений США в пятницу об усилиях России по организации вторжения.