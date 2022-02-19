МУРМАНСК, 19 фев — ПРАЙМ. НАТО временно закрывает свой офис в Киеве, сообщает норвежское издание VG со ссылкой на представителя североатлантического альянса. В Европе и НАТО допустили применение жестких санкций против России

"НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят за ситуацией, оценивают ее и принимают все необходимые меры предосторожности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники киевского офиса будут переведены в Брюссель и Львов, таким образом НАТО продолжит функционировать на Украине.

Ранее ряд стран, в числе которых США, Великобритания и Канада, перенесли свои посольства из Киева во Львов, напоминает издание.