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НАТО закрывает свой офис в Киеве
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НАТО временно закрывает свой офис в Киеве, сообщает норвежское издание VG со ссылкой на представителя североатлантического альянса. "НАТО и ее государства-члены очень внимательно... ПРАЙМ, 19.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, нато, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МУРМАНСК, 19 фев — ПРАЙМ. НАТО временно закрывает свой офис в Киеве, сообщает норвежское издание VG со ссылкой на представителя североатлантического альянса.
"НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят за ситуацией, оценивают ее и принимают все необходимые меры предосторожности", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники киевского офиса будут переведены в Брюссель и Львов, таким образом НАТО продолжит функционировать на Украине.
Ранее ряд стран, в числе которых США, Великобритания и Канада, перенесли свои посольства из Киева во Львов, напоминает издание.