МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Кремль заявил об отводе войск, но на этом украинский кризис не закончится, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао". По мнению авторов, США обязательно спровоцируют серию новых беспорядков на территории Украины под предлогом "российской угрозы".

Однако на самом деле угроза исходит именно от них, отмечает обозреватель. Белому дому наплевать на Украину, его цель — хаос и разрушения, которые позволят получить выгоду США.

Авторы недоумевают: кризис вокруг Украины вроде бы закончился с окончанием российских военных учений. Российская армия вывела войска из региона на границе с соседней страной. Однако на самом деле ситуация далека от завершения. "Нынешнее затишье — это не точка, а лишь запятая. Кризис на Украине обречен стать многосерийным сериалом, а не одноактной пьесой. Сопутствующие "побочные эффекты" этой напряженности будут продолжать усиливаться", — отмечает издание, текст которого переводит ИноСМИ.

Во-первых, потому, что сохраняются разногласия между США и Россией.

Отмечается, что Москва представила проект соглашения по безопасности касательно ситуации на Украине, и Вашингтон дал на это предварительный ответ. Россия со своей стороны подчеркнула, что США и НАТО частично отреагировали на ее опасения в области безопасности, однако ее реальные беспокойства из-за безопасности, связанные с расширением блока НАТО на восток, остались без ответа. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил: Москва будет продолжать требовать ответа у западных стран по гарантиям российской безопасности. И очевидно, что этот процесс будет непростым и может включать в себя серию дипломатических торгов и многочисленных раундов утомительных переговоров. Это связано с тем, что позиции России, НАТО и США по этому вопросу противоречивы.

Во-вторых, украинский кризис был намеренно спровоцирован США, отмечает издание.

Сама по себе сложившаяся ситуация является еще одним козырем в рукаве Белого дома. США наплевать на чувства Украины. "Козырь останется козырем, обычной пешкой, которую можно выбросить в любую минуту. В критический момент Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину, но тот категорически отказался", — задается вопросом автор статьи.

"Если кризиса на Украине не будет, то как Америке сдерживать и уравновешивать Россию, как она дальше собирается добиваться сплочения НАТО и как сможет остановить "Северный поток — 2"? Не вызывает сомнений и то, что Соединенные Штаты также могут спровоцировать серию новых беспорядков на Украине, а "российское вторжение" — это просто своего рода предлог, созданный Вашингтоном для того, чтобы создать видимость российской угрозы украинской безопасности. Очевидно, что США сфабрикуют и другие версии этой угрозы, что Москва, например, подстрекает пророссийские силы на Украине к проведению "цветной революции"", — пишет издание.