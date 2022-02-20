МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Журналистка CBS Маргарет Бреннан считает, что давление, с которым президент США Джо Байден сталкивается из-за обостряющегося конфликта России и Украины, имеет глубокие и "личные" корни.

Она отмечает, что Крым вернулся в Россию, когда Байден "находился у руля" в 2014 году.

Главный корреспондент-международник телеканала CBS Маргарет Бреннан рассуждает о пятничном выступлении Байдена. Он обратился с заявлением к нации и сообщил американцам, что президент России Владимир Путин принял решение вторгнуться на Украину.

Журналист в эфире телеканала Fox News обрисовала возможные последствия этих событий. Она считает возможным, что такие авторитарные страны, как Китай, могут "позаимствовать сценарий" из арсенала России, и повторила мысль президента о том, что Путин стремится "перестроить Европу".

"Во многих смыслах это носит личный характер для президента Байдена. В 2014 году он находился у руля, занимая должность вице-президента и отвечая за политику в отношении Украины, когда Владимир Путин аннексировал Крым, расположенный на юге Украины, и спровоцировал боевые действия на востоке страны. И Путин не заплатил высокую цену за это", считает американка.

"Таким образом, причина тревоги сейчас заключается в том, что Владимир Путин может не остановиться на достигнутом. То, что случится дальше, однозначно скажется на глобальной экономике. Потенциально могут появиться миллионы беженцев. И это, возможно, будет стоить тысяч жизней", — отметила Бреннан.