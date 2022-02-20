КИЕВ, 20 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что обсудил со своей бельгийской коллегой Софи Вильмес запуск санкций ЕС в отношении России. Евросовет предупредил об опасности антироссийских санкций

Уточняется, что разговор состоялся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Стороны также затронули глобальные дипломатические усилия по сдерживанию РФ от дальнейших агрессивных действий, написал Кулеба.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.

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