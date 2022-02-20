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Украина и Бельгия обсудили запуск антироссийских санкций
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что обсудил со своей бельгийской коллегой Софи Вильмес запуск санкций ЕС в отношении России. Уточняется, что разговор состоялся... ПРАЙМ, 20.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, украина, бельгия, россия, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 20 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что обсудил со своей бельгийской коллегой Софи Вильмес запуск санкций ЕС в отношении России.
Уточняется, что разговор состоялся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Стороны также затронули глобальные дипломатические усилия по сдерживанию РФ от дальнейших агрессивных действий, написал Кулеба.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.
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