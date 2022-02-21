МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Американское издание The Atlantic пишет о судорожных попытках Вашингтона восстановить имперский статус США в Европе. По мнению автора статьи, для этого Белый дом нагнетает истерию вокруг Украины. Но получается у Америки плохо, так как при внешней демонстрации единства основные страны европейского региона остаются верны своим собственным интересам. А эти интересы идут вразрез с имперскими амбициями США, отмечает издание. СМИ: Евросоюз координирует с США пакет санкций потив России

"Украинский кризис показал, что США не могут позволить себе утратить свой имидж "старшего брата" на мировой арене. Сегодня повсеместно считается, что Дональд Трамп изменил мир, лишив Америку не только ее блеска, но и доверия ее союзников", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Трамп был президентом такого грубого невежества и враждебности, что казалось невероятным, как можно увидеть мощь США когда-либо снова в ее прежнем свете.

Однако, когда мир столкнулся с первой серьезной угрозой вторжения в Европе со времен Балканских войн 1990-х годов, как будто ничего и не менялось за это время.

"История украинского кризиса до сих пор была связана со многими вещами: шантажом, "реал-политикой", умиротворением и даже, судя по всему, западной провокацией, хотя фактов этого и не обнаружено. Но здесь, в Европе, единственное, о чем речь почти не шла, — это об упадке Америки. Фактически, отсюда история этого последнего кризиса — это история восстановления "Америки Доброй, Америки Смелой, Америки Высшей" — и, соответственно, Слабой Европы", — пишет автор.

По мнению обозревателя издания, прийти к противоречивому выводу ему удалось на основе бесед с дипломатами, правительственными чиновниками, политиками и аналитиками как в Европе, так и в США. Большинство собеседников говорили на условиях анонимности, чтобы можно было высказываться о ситуации откровенно.

"В то время как сама Америка продолжает бороться со своим ощущением упадка, ее доминионы в Европе снова решили приостановить свое неверие в американскую империю. После долгих лет ворчания по поводу американского засилия, Европе достаточно было лишь дуновения угрозы из Москвы, чтобы она вновь вернула себе приверженность старому порядку и вручила потрепанные старые знаки имперской власти обратно в руки императора в Вашингтоне", — отмечает обозреватель.

В 1960 году США аккумулировали около 40% мирового ВВП. Сейчас советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан хвастается, что сегодня на долю страны и ее союзников вместе взятых приходится всего лишь немногим больше этой доли мирового производства. Это изменение должно иметь геополитические последствия: просто скрывалось некоторое время после холодной войны.

Кризис вокруг Украины, уверен автор, можно вписать в этот гораздо более широкий нарратив об упадке Америки. Он считает, что оказываемое Владимиром Путиным давление является более длинной частью истории, в которой США вынуждают тратить больше своих ресурсов на борьбу с растущей мощью Китая. Как следствие, страна не может позволить себе одновременно вечно защищать Европу.