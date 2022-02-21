РИГА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2" и финансового сектора России на фоне эскалации в Донбассе, а также ввиду решения оставить российские войска в Белоруссии после окончания военных учений. Киев хочет начать введение антироссийских санкций

По мнению министра, такие действия Москвы однозначно говорят о том, что Евросоюз должен начать введение санкций против России.

"Мы считаем, что Россия заслуживает осуждения за свои агрессивные и деструктивные действия", — подчеркнул он, обвиняя РФ в целенаправленной эскалации ситуации в Донбассе и посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, Латвия выступает за введение экспортных мер в целях ограничения поставок в Россию товаров двойного назначения и высоких технологий. Министры ЕС одобрили санкции против пяти россиян из-за выборов в Крыму

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.